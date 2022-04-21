Дуров отримав паспорт ОАЕ - Forbes

Засновник Teleram Павло Дуров отримав громадянство ОАЕ. Тепер мільярдер одночасно є громадянином РФ, держави Сент-Кітс та Невіс на Карибських островах, Франції та ОАЕ. Про це пише Forbes з посиланням на два своїх джерела, близькі до підприємця, повідомляє Фокус.

За інформацією видання, Дуров отримав громадянство ОАЕ ще у лютому 2021 року. Для подорожей підприємець користується паспортами Франції та ОАЕ. До Росії Дуров не їздить. Термін дії його паспорта РФ, за інформацією джерела Forbes, близького до Telegram, вже минув.

"Павло не подорожує до Росії і не тримає будь-яких активів у цій країні протягом восьми років. Telegram не має офісів або співробітників у Росії, а кількість користувачів з Росії не перевищує 8%" , - сказало джерело.

У виданні зазначають, що у 2017 році Дуров відкрив штаб-квартиру Telegram на 23 поверсі однієї з веж комплексу у вільній економічній зоні Dubai Media City. Підприємець вирішив переїхати до ОАЕ через відсутність податків у DMC та небажання "працювати на уряд по 180 днів на рік".

У Forbes також повідомляють, що у лютому 2021 року Дуров зустрічався зі спадкоємним принцом Дубая, сином прем'єр-міністра ОАЕ шейхом Хамданом бін Мохаммедом бін Рашидом аль-Мактумом. Про результати та мету зустрічі не повідомлялося.