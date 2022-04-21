Влада Маріуполя: окупанти бомблять "Азовсталь"

21 квітня російські загарбники влаштували нову атаку на завод "Азовсталь" - його територію бомбардують і обстрілюють попри те, що у приміщеннях заводу все ще знаходяться цивільні. Про це у своєму телеграм-каналі написав радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, повідомляє Дело.

"Маріуполь зараз. Прямо зараз відбувається бомбардування та обстріл території Азовсталі. Разом з тим проходять бої в районі трамвайного депо, що знаходиться на значній відстані від території "Азовсталі" , - пише Андрющенко.

За його словами, все це відбувається всупереч оголошенням зелених коридорів. Тому можна не сумніватися, що росіяни запланували знищення всіх, хто ховається на "Азовсталі".