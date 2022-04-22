Підсанкційний російський Альфа-Банк продає казахстанську "дочку"

Російський Альфа-Банк продає свою казахстанську "дочку" - Альфа-Банк Казахстан - місцевому банку "ЦентрКредит", повідомляє Економічна правда.

Про це йдеться у заяві "ЦентрКредит".

"Між АТ "Альфа-Банк" та АТ "Банк ЦентрКредит" досягнуто принципової домовленості про продаж АТ ДБ "Альфа-Банк", Казахстан.

Банк ЦентрКредит стане новим акціонером Альфа-Банк Казахстан, купивши 100% найпростіших акцій. АТ "Альфа-Банк" повністю вийде зі складу акціонерів та відкличе своїх представників із Ради директорів", - йдеться у повідомленні.

При цьому, після юридичного завершення угоди "ЦентрКредит" проведе ребрендинг банку.

"Таким чином, це буде повністю казахстанський банк із повним спектром банківських послуг для фізичних та юридичних осіб.

Банк "ЦентрКредит" готовий підтримати Банк додатковою ліквідністю рахунок власних коштів на виконання всіх зобов'язань перед депозиторами, цим оперативно вирішити ситуацію для діючих клієнтів", - додали у фінустанові.

Банк "ЦентрКредит" створений 1988 року і є одним із перших та найбільших комерційних банків Казахстану.