Війна змінила рівень зарплат: скільки готові платити роботодавці

Середня заробітна платня в Україні знизилася на 10% порівняно з першою половиною лютого 2022 року, повідомляє УНІАН.

Про це свідчать результати дослідження експертно-аналітичного центру кадрового порталу grc.ua.

"Війна змусила український бізнес оптимізувати свої витрати, скорочуючи заробітні плати і бонуси. Новим співробітникам роботодавці зараз пропонують нижчу зарплату. Порівнюючи з середньою заробітною платою в першій половині лютого 2022 року, актуальна середня зарплата знизилася на 10%" , - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що середня зарплата у квітні серед усіх відкритих вакансій на кадровому порталі становить 18 700 грн.

Найменше постраждала від кризи на ринку праці ІТ-галузь. У середньому по всіх регіонах України айтішникам у квітні пропонують 108 100 грн, минулого місяця середня заробітна плата в ІТ-сфері становила 86 500 грн.

Високі зарплати пропонують також керівникам. Середня заробітна плата у вищому менеджменті в квітні становить 63 200 грн. Однак в умовах війни кількість пропозицій по роботі для директорів значно знизилася. Новою тенденцією на ринку праці є те, що стикаючись з проблемами працевлаштування через вкрай низьку кількість вакансій, висококваліфіковані фахівці, зокрема, фахівці топового рівня, погоджуються на посади нижчої кваліфікації.

До п'ятірки професійних сфер, в яких у квітні пропонують високі зарплати, увійшли також фахівці сфери маркетинг, реклама, PR із середньою місячною виплатою 26 600 грн, фахівці зі сфери видобутку сировини (26 500 грн), а також фахівці сфери будівництва (25 300 грн).

У п'ятірку професій з найнижчими зарплатами в квітні увійшли менеджери з персоналу (15 500 грн), фахівці сфери медицини, фармацевтика (14 900 грн), фахівці сфери HoReCa (14 000 грн). Найнижчі зарплати в квітні в середньому пропонують в сільському господарстві (13 300 грн) і в автомобільному бізнесі (11 000 грн).