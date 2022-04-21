Борель: Євросоюз допоможе Україні захиститись
Євросоюз не хоче бути частиною війни РФ, проте допоможе Україні захистити себе у військовому плані. Про це розповів голова європейської дипломатії Жозеп Боррель в інтерв'ю для El Сonfidencial, повідомляє Корреспондент.
"Це вже не війна легкої піхоти, це війна важка, на виснаження, з набагато потужнішими засобами. Зараз ми вступаємо в той час, коли ніхто не говоритиме, що він робить, ніхто не скаже, що він дає, навіть ми. Ми увійшли у фазу радіомовчання", - заявив він.
Боррель зазначив, що Євросоюз намагається зберегти складний баланс.
"Ми не хочемо, щоб війна поширювалася, і ми не хочемо бути її частиною, але ми хочемо допомогти Україні військовим шляхом захистити свою свободу та суверенітет. Складний баланс навіть із морального погляду, бо українці продовжують гинути, хоч би скільки ми допомагали. Але ми продовжимо допомагати", – сказав голова європейської дипломатії.