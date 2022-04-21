Борель: Євросоюз допоможе Україні захиститись

Євросоюз не хоче бути частиною війни РФ, проте допоможе Україні захистити себе у військовому плані. Про це розповів голова європейської дипломатії Жозеп Боррель в інтерв'ю для El Сonfidencial, повідомляє Корреспондент.

"Це вже не війна легкої піхоти, це війна важка, на виснаження, з набагато потужнішими засобами. Зараз ми вступаємо в той час, коли ніхто не говоритиме, що він робить, ніхто не скаже, що він дає, навіть ми. Ми увійшли у фазу радіомовчання" , - заявив він.

Боррель зазначив, що Євросоюз намагається зберегти складний баланс.