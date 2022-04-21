США спростили в'їзд для українських біженців

Адміністрація президента США Джо Байдена оголосила про нову програму під назвою Єдність для України, яка забезпечить спрощений процес для українців, які бажають приїхати до Сполучених Штатів. Про це пише CNN, повідомляє Корреспондент.

Зазначається, що цей крок є частиною зобов'язання президента США Джо Байдена ухвалити до 100 тисяч біженців від війни з України та покликаний зацікавити українців приїхати до США.

Як заявив Байден, програма Єдність на підтримку України дозволить українським біженцям емігрувати з Європи безпосередньо до США за прискореною процедурою.

"Я сьогодні оголошую про програму Єдність на підтримку України для того, щоб українці, які рятуються, могли прибувати безпосередньо до США. Це нова гуманітарна програма, яка доповнить інші юридичні механізми надання допомоги біженцям. Ми прискоримо цей процес, щоб українці з Європи могли мігрувати у США. Особливо ті, хто має спонсорів, або ті, хто має тут родичів. Процедура прийому українських біженців буде прискорена" , - зазначив він.

Програма вимагатиме від українців, які бажають в'їхати до США, гарантій від громадянина США чи організацій з переселення та некомерційних організацій.

Щоб мати право на участь у програмі, люди повинні будуть пройти строгу перевірку та перевірку безпеки, включаючи біографічний та біометричний контроль, а також пройти вакцинацію та виконати інші вимоги громадської охорони здоров'я, включаючи отримання вакцини проти COVID-19. Українці також мають мешкати в Україні станом на 11 лютого.