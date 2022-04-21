Під санкції ЄС потрапив "кухар Путіна" та український бізнесмен Курченко

ЄС вніс у санкційний перелік російського підприємця Євгенія Пригожина, якого називають "кухарем Путіна", і українського бізнесмена Сергія Курченка.﻿ Про це йдеться в опублікованому в Офіційному журналі ЄС рішення, повідомляє УНІАН.

"Рада ЄС вважає, що двох осіб слід додати до переліку осіб, організацій та органів, до яких застосовуються обмежувальні заходи, визначені в Додатку до Рішення 2014/145/CFSP за їх роль у підриві або загрозі територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України і за те, що вони отримують вигоду від російських осіб, які приймають рішення і відповідальні за анексію Криму або дестабілізацію сходу України" , - йдеться у рішенні.

У документі наголошується, що Пригожин "несе відповідальність, активно здійснюючи дії, які підривали та загрожували територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України".

Що стосується Курченка, то в документі йдеться, що "він допоміг великим російським компаніям та державним холдингам обходити обмежувальні заходи ЄС, діючи як субпідрядник".

Раніше стало відомо, що Велика Британія планує цього тижня ввести нові санкції проти Росії, які будуть націлені на оборонний комплекс агресора та олигархів.