Данія погодилася допомогти з відновленням Миколаєва

Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен заявила, що її країна приймає пропозицію президента Володимира Зеленського допомогти Україні з відновленням Миколаєва. Про це Фредеріксен сказала під час спільного брифінгу, повідомляє Корреспондент.

"Я вже сказала Зеленському, що ми друзі та вікові партнери. Ми хочемо зробити внесок у відновлення України. Ви, пане президенте, хотіли, щоб ми очолили відновлення Миколаєва. Сьогодні ми офіційно дали згоду на цю пропозицію" , - заявила глава уряду Данії, додавши, що сподівається також на спільну працю з вами та іншими партнерами.

Нагадаємо, Зеленський під час виступу в парламенті Данії 29 березня запропонував країні взяти "шефство" над Миколаєвом. Сьогодні Фредеріксен під час візиту до Бородянки також заявила, що Данія збільшить постачання озбро﻿﻿єнь Україні.