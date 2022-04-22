Tesla прозвітувала про рекордний прибуток за квартал

Виробник електромобілів Tesla прозвітував про рекордні 3,3 млрд доларів прибутку за квартал, збільшивши прибуток у 1 кварталі більш ніж у 7 разів, повідомляє Економічна правда.

Попри зупинку роботи шанхайського заводу через COVID (роботу заводу вже відновили у "замкненому циклі"), засновник компанії Ілон Маск заявив, що Tesla, ймовірно, випустить понад 1,5 млн автомобілів у 2022 році, що приблизно на 60% більше, ніж у минулому році.

"Шанхай повертається з помстою" , - сказав Маск, коли компанія повідомила, що продажі за перші три місяці року підскочили приблизно на 80% у порівнянні з показниками роком раніше.

Електрокарів продали на $18,76 млрд.

Проте, ймовірно, фабрики продовжуватимуть працювати нижче потужності протягом усього 2022 року, переважно через перебої в ланцюжку поставок, кажуть в Tesla.

Tesla поставила близько 310 000 автомобілів по всьому світу в першому кварталі, у порівнянні з 184 877 роком раніше і 308 650 в четвертому кварталі минулого року, пише The Wall Street Journal.

При цьому, компанія продала екологічних кредитів на викиди CO2 на $679 млн.