Міськрада: з Маріуполя вдалося евакуювати 79 містян

Евакуаційні автобуси з 79 маріупольцями зуміли виїхати з блокади 21 квітня на територію, підконтрольну українському уряду.﻿ Про це заявила Маріупольська міська рада, повідомляє Новое время.

"Ми боремося за кожного маріупольця. Наша головна мета — врятувати людей, які ще залишаються заручниками у блокадному Маріуполі. Заради цієї мети має об'єднати зусилля весь цивілізований світ. Ми маємо вирвати з цього полону кожного маріупольця та допомогти їм відновитися для подальшого життя" , — написав мер міста Вадим Бойченко.

Зазначено, що люди, які зуміли виїхати гуманітарним коридором, прибули до Запоріжжя. Їх зустрічають волонтери та місцева влада, які надають необхідну допомогу й підтримку.