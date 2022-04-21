В Киргизии пригрозили штрафами за символ "Z"

Органи національної безпеки Киргизії закликали жителів країни відмовитися від використання символу Z. Силовики відзначили, що він розпалює міжнаціональну ворожнечу і пригрозили штрафами.﻿ Про це йдеться у заяві Державного комітету національної безпеки Киргизії, пише Дмитрий Кузнецов, РБК-Україна.

Силовики закликали організації з прокату карнавальних костюмів не здавати на прокат карнавальну форму з символом Z. жителів країни також попередили про неприпустимість використання цього знака.

Йдеться про так званій ході "Безсмертний полк", який проводиться в Росії і ряді пострадянських країн 9 травня на честь дня Перемоги у Другій світовій війні.

У силовому відомстві підкреслили, що символ Z розпалює міжнаціональну ворожнечу і пообіцяли порушників притягати до адміністративної відповідальності.