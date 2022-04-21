Вілкул: окупанти зірвали гумкоридор із Херсонщини

Окупанти у четвер, 21 квітня, зірвали роботу узгодженого гуманітарного коридору із Херсонської області. Про це заявив голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул, повідомляє Корреспондент.

"Наші машини швидкої допомоги та автобуси були затримані на блокпості окупантів за Осокорівкою перед Кавуном. Затриманий раніше узгоджений з росіянами старший колони голова Нововоронцовської ОТГ Марчук В.В. Ведуться переговори про його звільнення" , - йдеться у заяві .

Як розповів Вілкул, машини простояли до 16.30 і змушені були повернутися назад.

"При цьому окупанти, порушуючи домовленості про припинення вогню та міжнародного гуманітарного права, не зупинили обстріли з РСЗВ та мінометів позицій наших військ, наші не відповідали. Дякуємо кожному водію, дякую представникам Червоного хреста, дякую нашим медикам! Ви - справжні герої" , – зазначив голова військової адміністрації Кривого Рогу.

За його словами, українська влада й надалі намагатиметься вивезти жителів окупованих територій.