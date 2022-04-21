Defense Express: командувача ЧФ РФ заарештували після знищення "Москви"

У Росії заарештували командувача Чорноморського флоту адмірала Ігоря Осипова після знищення ракетного крейсера "Москва". Про це заявила на своєму сайті інформаційно-консалтингова компанія Defense Express, повідомляє Укрінформ.

За даними джерел, Осипов також був усунений з посади. Щодо начальника штабу – першого заступника командувача ЧФ віце-адмірала Сергія Пінчука зараз проводяться слідчі дії.

Водночас тимчасовим виконувачем обов'язків командувача ЧФ призначено віце-адмірала Аркадія Романова (заступника командувача ЧФ).

Як повідомлялося, українські військові потрапили до російського крейсера «Москва» з протикорабельної ракетної системи «Нептун», завдавши йому серйозних пошкоджень. Оперативне командування «Південь» 14 квітня повідомило про те, що інші одиниці корабельного угруповання намагалися допомогти «Москві», проте шторм та потужний вибух боєзапасу перевернули крейсер, і він почав тонути у Чорному морі. У Росії ввечері того ж дня офіційно підтвердили, що крейсер Чорноморського флоту "Москва" затонув під час буксирування в порт, повідомивши про евакуацію екіпажу на інші кораблі.

Вже офіційно визнано загиблими 37 членів екіпажу, тіла яких доправили до Севастополя.