СБУ повідомило про масову здачу в полон мобілізованих із "ЛДНР"

Мобілізовані у так званих Л/ДНР чоловіки намагаються потрапити до українського полону. Про це заявила пресслужба СБУ, повідомляє Укрінформ.

«Мобілізовані в так званих Л/ДНР чоловіки вважають себе рабами російських окупантів і раді потрапити в український полон. Вони цілими групами здаються нашим захисникам і охоче свідчать про звірства загарбників» , - йдеться у Фейсбуці.

У СБУ оприлюднили розповідь чергового полоненого з так званої ДНР, яка розповіла про своє становище у лавах окупантів.

«Ми як раби для Росії. Копаємо для них окопи, підбираємо за ними недоїдки…» , – каже чоловік.

Каже, що його насильно мобілізували та привезли до розташування російських військ під Сумами. Для "новобранців" було справжнім шоком, що їх відправили на війну з Україною без попередньої підготовки.

Але воювати їм так і не довелося, їх використали для облаштування окопів. А у вільний час російські офіцери «виховували» їх за всіма дідівськими законами.

«Коли ми були у лісі, йому (російському командиру – ред.) не сподобалося, що всі пішли вечеряти. Він одного хлопця штовхнув і почав біля голови стріляти. А іншого знайшов, то взяв двох людей, сказав, щоб його закопували. Роздягнув, закопав по шию в окоп і почав стріляти біля голови. Було видно, що наші життя для них нічого не варті» , - резюмує полонений.

У полоні чоловік зберіг життя, однак за свою участь у цій війні він ще має відповісти, підкреслили в СБУ.