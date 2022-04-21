В Іспанії знайшли мертвим колишнього топменеджера російського "Новатека"

Колишній топменеджер великої російської газової компанії «Новатек» Сергій Протосеня, його дружина та донька знайдені мертвими у місті Ллорет-де-Мар в Іспанії. Про це пише Медуза, повідомляє Укрінформ.

Зазначається, що тіла дружини топменеджера і 18-річної дочки з ножовими пораненнями були виявлені в кімнатах вілли, що належить сім'ї. Тіло самого Протосені знайшли в саду; він загинув від удушення, поряд з ним виявили сокиру та ніж.

За даними телеканалу, сім'я Протосені жила у Франції, а до Іспанії вони приїхали на великодні свята. Статки колишнього топменеджера «Новатека» оцінюють у 400 млн євро.

У пресслужбі поліції підтвердили, що розглядається версія, згідно з якою чоловік міг убити свою дружину і дочку, а потім накласти на себе руки. Там не стали називати імен загиблих, пославшись на розслідування, що триває.