Шмигаль зустрівся з Байденом у Вашингтоні

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час візиту до США зустрівся з американським президентом Джо Байденом у Вашингтоні. Про це заявила пресслужба Кабміну, повідомляє Корреспондент.

Глава уряду подякував Байдену від імені всіх українців за величезну підтримку з боку Адміністрації президента США. Зокрема, за оголошення надання Україні нового масштабного пакету військової допомоги на суму $800 млн доларів і $500 млн доларів прямої економічної допомоги.

"Для перемоги України у відстоюванні незалежності та спільних цінностей демократичного світу потрібне подальше лідерство США у питаннях постачання зброї, розширення фінансової допомоги та посилення санкцій проти Росії. Тільки так можна змусити Кремль завершити війну" , – сказав Денис Шмигаль.

Він розповів Байдену про злочини окупантів на території України, про численні жертви та значні збитки, про зруйновану громадянську інфраструктуру.

"Ми цінуємо вашу рішучу позицію називати ці дії геноцидом. Розраховуємо на спільні зусилля міжнародного співтовариства, щоб організатори та виконавці злочинів були притягнуті до відповідальності" , – наголосив прем'єр.

Сторони порушили питання посилення санкційного тиску на Росію. Глава уряду зазначив, що Україна високо цінує лідерську роль США у координації зусиль партнерів у справі послідовного запровадження комплексних санкцій для зупинення агресивної політики кремля.

Денис Шмигаль наголосив, що ЗСУ та українці продемонстрували, що не здадуться і здатні перемогти. За його словами, на цей вирішальний момент лідерство США має критично важливе значення.

У ході зустрічі президенту США передали український прапор, підписаний президентом України Володимиром Зеленським та поштову марку із зазначенням напрямку для російського військового корабля.