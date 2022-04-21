Між Ірпенем та Києвом відновлюють рух маршруток

З 25 квітня між Києвом та звільненим від окупантів Ірпенем почнуть курсувати маршрутки.﻿ Про це поінформував мер Ірпеня Олександр Маркушин у Telegram, повідомляє Новое время.

З 25 квітня поїдуть перші маршрутки з Ірпеня до Києва та назад:

№379 Ірпінь (вул. Сковороди, ЖК Синергія) — Київ (м. Академмістечко) - з 7:00 до 19:00 щогодини;

№ 392 Ірпінь - Київ, тимчасова схема маршруту - вул. 11 Лінія - Військовий шпиталь - Северинівська - Підгірна - Личака - Озерна - Соборна - с. Романівка - м. Академмістечко - з 7:00 до 19:00 щогодини;

№422 Буча-Київ (через Ірпінь), тимчасова схема руху - Ірпінська центральна лікарня (Буча, вул. Енергетиків) - вул. Вокзальна — Ірпінь, вул. Соборна - Північна - Степанівська - Садова - Лисенко - Пушкінська - Університетська - с. Романівка - м. Академмістечко. Графік: Буча: 07:15, 09:15, 15:15, 17:15; Київ - 08:30, 10:30, 16:30, 18:30.

Він наголосив, що графік ущільнюватимуть залежно від кількості пасажирів.