Платіжна система UnionPay відмовилася співпрацювати з російськими банками

Міжнародна платіжна система UnionPay прийняла рішення про припинення співпраці з російськими банками, що потрапили під санкції Заходу. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram .

"UnionPay призупиняє співпрацю з банками, що потрапили під санкції. Це означає, що "Сбербанк", "Альфа-Банк"‎, і багато інших банків не зможуть випустити загальну картку двох платіжних систем "Мир" – UnionPay" , – написав Федоров