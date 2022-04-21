Зеленський попросив у Португалії ракети та бронетехніку

Президент України Володимир Зеленський звернувся до парламенту та народу Португалії з проханням передати Україні танки "Леопард", бронетранспортери та протикорабельні ракети "Гарпун" для захисту від російської агресії, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Коли ми звертаємося до народів вільного світу, ми говоримо про прості та зрозумілі речі. Ми вимагаємо зброї, щоб захиститися від жорстокого російського вторгнення, яке принесло нашим людям стільки ж зла, скільки 80 років тому принесло нацистське вторгнення. Танки "Леопард", бронетранспортери, протикорабельні ракети "Гарпун" – це те, що у вас є, і чим ви можете допомогти для захисту свободи та цивілізації Європи. Тому звертаюся до вашої держави з проханням надати нам цю допомогу" , - заявив Зеленський у відеозверненні.

Він також заявив про необхідність посилення тиску санкцій на РФ і принципового рішення європейських компаній вийти з російського ринку.

Крім того, Зеленський наголосив на необхідності закриття всіх портів Португалії для російських суден, особливо тих, які росіяни намагаються сховати під чужими прапорами.

Глава держави також звернувся з проханням підтримати повноправне членство України в ЄС та подякував португальцям за раніше надану допомогу.