ОВА: РФ вдарила ракетами по залізниці під Дніпром

У Дніпропетровській області ворог завдав трьох ракетних ударів по залізничній інфраструктурі в Новомосковському районі, жертв немає. Про це заявив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"У нас три ракетні удари по залізничній інфраструктурі в Новомосковському районі. Усі живі. Повністю розбито залізничне полотно та контактну мережу. Поки не зрозуміло, чи зможемо відновити рух ", - написав﻿ він у своєму Telegram-каналі.