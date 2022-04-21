В ОП підбили підсумки другого місяця війни

Розв'язавши війну з Україною, Росія показала, що не зовсім розуміє, як улаштований сучасний світ. Таким чином Кремль опинився у повній політичній та економічній ізоляції, а Україна та Захід консолідовані як ніколи. Таку думку висловив у Twiitter радник глави Офісу президента та член переговорної групи з Росією Михайло Подоляк, повідомляє Фокус.

"Розв'язавши цю війну, Кремль показав, що зовсім не розуміє, як влаштований світ у 2022 році. Російська влада провела майстер-клас з багатоходівок, або як переграти в шахи самих себе. Як наслідок – повна політична та економічна ізоляція" , - написав він .

Чого досягла Росія, розпочавши повномасштабне вторгнення в Україну

Україна об'єднана як ніколи.

Захід консолідований.

Проросійські лобісти не мають майбутнього.

"Північний потік - 2" зупинено назавжди.

Російська економіка знижується.

Російські військові зазнають тисячних втрат.

Інший місяць війни добігає кінця. Чого досяг Кремль за цю годину?

1. ???????? об'єднана як ніколи.

2. Захід консолідування.

3. Проросійські лобісти не мають майбутнього.

4. «Північний потік – 2» закритий назавжди.

5. Економіка Росії пробиває дно.

6. ???????? війська зазнають тисячних втрат.(1/2) — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) April 21, 2022

Нагадаємо, 18 квітня Подоляк заявив, що міжнародні санкції починають діяти на економіку Росії. Глава Центробанку РФ Ельвіра Набіулліна заявила про те, що країна перебуває на порозі великої фінансової кризи.

Раніше, 14 квітня радник голови ОП розповів, що розпочавши війну в Україні, Росія "отримає НАТО за півгодини їзди від Санкт-Петербурга". За його словами, одним із наслідків вторгнення через вторгнення в Україну буде вступ до Альянсу Швеції та Фінляндії.