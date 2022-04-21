WP: Україна має чисельну перевагу над РФ у танках

Збройні сили України здобули чисельну перевагу в танковій техніці над російськими окупантами. Про це пише видання Washington Post, повідомляє Фокус.

Співрозмовник видання з Пентагону, ім'я якого не називається, зазначив, що на початку війни за кількістю одиниць танків і бронемашин Росія істотно перевершувала Україну. Проте за підсумками 57 днів війни, російські окупанти втратили сотні одиниць техніки, тоді як ЗСУ регулярно отримують допомогу від країн-союзниць. В результаті це призвело до того, що зараз у розпорядженні українських військових більше боєздатних танків та бронемашин, ніж у противника.

Проте наголошується, що кількість танків не є визначальним фактором перемоги у війні.

"Але перевага України в танках - броньованих машинах, які є потужним інструментом у наземному бою - є важливим показником, оскільки союзники збирають ресурси, щоб допомогти українським збройним силам відобразити російське вторгнення, яке спочатку загрожувала перевершити їх у вогнепальній зброї" , - йдеться у повідомленні. видання.

Скільки танків є у ВСУ

Репортер Foreign Policy Джек Детч зазначив, що Україна має більше танків, ніж Росія завдяки постачанням Т-72 з європейських країн. Він зазначає, що в Україні немає американських танків, оскільки військові використовують техніку ще за радянських часів.

Водночас, дослідники з компанії Oryx підрахували, що танки українським військовим передали лише дві країни: Чехія та Польща. Чехи відправили в Україну близько 12 Т-72М1, тоді як поляки відправили цю саму модель, але у розмірі 100 одиниць.

Скільки танків у ЗС РФ

За даними спеціалізованого видання GFP, всього Збройні Сили України мали 2596 танків, тоді як війська РФ — 12 420 одиниць. Це на 9824 танки більше, ніж було в України.

У той же час, згідно з даними Forbes, війська РФ на момент початку вторгнення мали 4800 танків у 120 батальйонно-тактичних групах. Журналісти зазначають, що російська армія в цілому могла б створити приблизно 160 БТГ, так що 120 груп, або 75% всього складу, — це, можливо, найбільший експедиційний корпус, який можна було б зібрати, і ця оцінка не була сумнівною.

Раніше повідомлялося, що російські війська зазнали кадрових втрат у танковій армії. Як повідомив Генштаб ЗСУ, внаслідок одного з боїв загинув підполковник Денис Межуєв, командир першого мотострілецького полку другої мотострілецької дивізії першої танкової армії західного військового округу. Також стало відомо, що полковник Харитонов та підполковник Смирнов отримали тяжкі поранення.

Також стало відомо, що Словенія відправить в Україну велику кількість танків Т-72. За інформацією журналістів, в обмін на танки Любляна отримає від Німеччини бойові машини піхоти Marder та колісні бронемашини Fuchs. При цьому точна кількість танків, що передаються Україні, не називається.