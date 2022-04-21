CNN: Росія продовжує нарощувати сили на території України

Високопосадовець Міністерства оборони США заявив, що Росія продовжує нарощувати в Україні батальйонні тактичні групи. Про це пише CNN, повідомляє Фокус.

Росія продовжує нарощувати свої сили на території України, переорієнтуючись на Схід, додавши відучора ще 3 батальйонні тактичні групи. Також високопоставлений представник Міністерства оборони США зазначив, що на території України армія РФ довела загальну кількість російських батальйонних тактичних груп (або БТГ) до 85 одиниць.

А загальна кількість БТГ, доданих за останній тиждень, досягла 20. Варто також додати, що більшість БТГ, що поставляються РФ в Україну, прямують у регіон Донбасу.