Міськрада: у братській могилі під Маріуполем може бути до 9 тис тіл

У селищі Мангуш російські загарбники могли поховати від трьох до дев'яти тисяч маріупольців, загальна кількість убитих у місті, за приблизними оцінками, становить 22 тисячі людей. Про це заявила пресслужба Маріупольської міськради, повідомляє Корреспондент.

Зазначається, що кількість поховань вказує зіставлення з супутниковими фото поховання в Бучі, де було виявлено 70 людей.

"На знімках Maxar від 9 квітня сектор масових поховань у Мангуші у 20 разів більший. Нові траншеї окупанти рили і заповнювали трупами щодня протягом усього квітня. Наші джерела повідомляють, що в таких могилах тіла укладають у кілька шарів" , - сказано в повідомленні.

Так, за обережними оцінками, загальна кількість убитих російською армією у Маріуполі становить 22 тисячі людей. До середини березня у різних частинах Маріуполя та передмістя комунальні служби поховали близько п'яти тисяч людей

"У Маріуполі скоєно найбільший військовий злочин 21 століття. Це новий Бабин Яр. Тоді Гітлер убивав євреїв, ромів та слов'ян. А зараз Путін знищує українців. Він уже вбив десятк﻿и тисяч громадян у Маріуполі. А це вимагає потужної реакції всього цивілізованого світу" , - наголосив мер міста Вадим Бойченко, додавши, що потрібно негайно зупинити геноцид.

Раніше мер Маріуполя повідомив, що за 20 кілометрів від Маріуполя знайдено величезну братську могилу.