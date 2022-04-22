Зеленський: Росія відкинула пропозицію про Великоднє перемир'я
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія відкинула пропозицію про встановлення Великоднього перемир'я, повідомляє Українська правда.
Про це він заявив у своєму відеозверненні.
"На жаль, Росія відкинула пропозицію встановити Великоднє перемир'я. Це дуже добре демонструє, як керівники цієї держави ставляться до християнської віри, до одного з найбільш радісних та важливих свят. Але ми зберігаємо надію. Надію на мир, надію на те, що життя переможе смерть", – заявив Зеленський.