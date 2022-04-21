Зеленський доручив створити Нацраду з відновлення України

Президент Володимир Зеленський утворює Національну раду з відновлення України від наслідків війни. Відповідний указ №266/2022 було підписано у четвер, 21 квітня, повідомляє Корреспондент.

"Утворити Національну раду з відновлення України від наслідків війни" , – йдеться у документі.

У документі йдеться, що Кабінету Міністрів доручено у двотижневий термін визначити орган, який здійснюватиме інформаційно-аналітичне забезпечення роботи Ради.

Відповідно до затвердженого персонального складу Ради, його співголовами стали прем'єр-міністр та керівник Офісу Президента. Крім них, до складу Ради увійшли віцепрем'єр-міністри та міністри, заступники керівника ОП, секретар РНБО, голова НБУ та голови комітетів Верховної Ради.

У положенні наголошується, що Рада є консультативно-дорадчим органом при Президентові, її основними завданнями є розробка плану заходів щодо повоєнного відновлення та розвитку України; визначення та напрацювання пропозицій щодо пріоритетних реформ, а також підготовка стратегічних ініціатив, проєктів нормативно-правових актів, прийняття та реалізація яких необхідні для ефективної роботи та відновлення країни у військовий та повоєнний періоди.