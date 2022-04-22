Зеленський закликав світ ввести "податок за війну" на всі операції РФ

Світ має ввести "податок за війну" проти Росії, який накладатиметься на будь-які торговельні та фінансові операції агресора, а кошти з нього мають бути спрямовані на відновлення України, повідомляє Економічна правда.

Про це президент Володимир Зеленский заявив на конференції Світового банку на підтримку України.

"Потрібен спеціальний податок за війну. Росія, а після неї і будь-який інший агресор, повинен платити за те, що порушує глобальну стабільність. Такий податок за війну має накладатися на всі без винятку торговельні операції з РФ – на всі експортні та імпортні, фінансові операції, які не є заблокованими" , – заявив Зеленський.

Кошти від цього податку мають бути використані для допомоги Україні на відновлення "всього того, що Росія зруйнувала цією війною". Цей податок, пропонує Зеленський, має застосовуватися до будь-якого іншого агресора, а кошти від нього спрямовуватися жертві війни.

Крім того, зазначив він, є ще низка кроків, необхідних для допомоги Україні прямо зараз. За словами президента, через економічний спад та зруйновані економічні зв'язки Україна потребує 7 млрд доларів підтримки щомісячно, тож країна потребує негайної підтримки "аби Росія знала, що війна не дасть їм реалізувати жодної із їхніх загарбницьких цілей".

Також президент закликав виключити РФ з усіх міжнародних фінансових інституцій, зокрема Міжнародного валютного фонду, Світового банку та інших. Крім того, кожній державі світу, переконаний він, потрібно приготуватися до повного розриву зв’язків з РФ, адже "ніхто не повинен залежати від політичного настрою" керівництва країни, і тоді у РФ буде мотивація уникати війни.

"Вже заблоковані значні активи РФ і представників еліти, але це ще не всі активи – роботу треба продовжувати. Ці кошти мають бути використані для відновлення України після війни, і для відшкодування збитків, які РФ завдала іншим народам", – заявив він.

При цьому президент наголосив, що заблоковані російські активи можуть бути використані для оплати допомоги і надання компенсацій країнам, які постраждають від голоду та спалахи інфляції через війну.