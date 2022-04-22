Білий дім: США бачать ознаки підтримки збройних сил РФ з боку Китаю

Заступник радника Білого дому з національної безпеки з міжнародної економіки Даліп Сінгх заявив, що США бачать ознаки надання Народно-визвольною армією Китаю (НВАК) підтримки збройним силам Росії, пише Роман Мирончук, РБК-Україна.

"Китайські корпорації і банки в основному обережні і не допускають прямого обходу санкцій з боку Заходу щодо РФ. Однак є свідчення того, що НВАК надає підтримку російським збройним силам через ряд прямих і непрямих каналів" , - зазначив Сінгх.

Він також додав, що взаємини Росії і Китаю насправді мають кордони, і США повинні цим скористатися, щоб знайти свої шляхи співпраці з Пекіном.

Раніше заступниця держсекретаря США Венді Шерман заявила, що Китай поширює дезінформацію про війну в Україні.