Верещук: окупанти взяли в заручники голову громади з гумколони

Російські окупанти порушили домовленості з Україною і захопили в заручники в Херсонській області голову громади, який керував гуманітарним конвоєм, щоб потім обміняти на військовополонених росіян, пише Володимир Костирін, РБК-Україна.

Про це заявила віцепрем'єр – міністр з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук.

Чиновниця зазначила, що війська РФ у четвер не припиняли обстріли, тому очікувані гуманітарні коридори з 3 населених пунктів Херсонської області не запрацювали.

"Також сьогодні окупанти зробили те, що вказує на хаос та безлад в їх так званих "збройних силах". Попри вказівки свого начальства, один "польовий командир" захопив у заручники старшого гуманітарної колони Володимира Марчука, голову Нововоронцовської ОТГ, з метою обміну його на полонених військових росіян" , - розповіла Верещук.

Віцепрем'єр наголошує, що за таку помилку відповідатиме не тільки цей викрадач, а й ті, хто допускає захоплення українських цивільних з метою обміну на військовополонених окупантів.