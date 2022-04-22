Фінляндія може подати заявку на членство в НАТО в найближчі тижні

Фінляндія подасть заявку на членство в НАТО в найближчі тижні, заявив заступник голови Комітету у закордонних справах фінського парламенту, колишній глава МЗС Фінляндії Ерккі Туоміоя. Швеція також незабаром може прийняти рішення про вступ, пише Артур Родивилов, РБК-Україна.

Раніше фінські політики зустрілися зі спікером шведського парламенту Андреасом Норленом, представниками комітетів у закордонних справах і обороні, а також з міністром закордонних справ Анн Лінде і главою міноборони Петером Хультквістом.

"Я сказав, що Фінляндія має сильну більшість як в громадській думці, так і в парламенті, а це означає, що Фінляндія відправить заявку на членство в НАТО в найближчі тижні, навесні. Я сказав це незалежно від того, чи вважаю я це доброю чи поганою справою" , - заявив Туоміоя.

Як розповів фінський депутат Юсі Халла-ахо, шведів цікавив процес і прийняття рішення Фінляндією у зв'язку з можливим членством в НАТО.

"Ця інформація викликала у шведів задоволені веселощі" ,- охарактеризував Халла-ахо реакцію шведської сторони на слова Туоміоя.

Він додав, що в середині засідання фінського і шведського комітетів стало ясно, що шведський уряд намагається прискорити власний процес вступу в НАТО.