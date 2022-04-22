Шмигаль: відбудова України коштуватиме 600 млрд доларів
На післявоєнну відбудову України в довгостроковій перспективі буде потрібно мінімум 600 мільярдів доларів. Уряд розробляє такий план відновлення разом зі світовими експертами, пише Володимир Костирін, РБК-Україна.
Про це заявив прем'єр-міністра Денис Шмигаль.
Збиток для української економіки через вторгнення РФ і війни вже склав понад 500 мільярдів доларів, зазначив глава Кабміну. Крім того, згідно з прогнозами, в 2022 році ВВП може впасти від 30 до 50%.
"Україні потрібна фінансова підтримка партнерів, аби вистояти. Розмір такої короткострокової допомоги ми оцінюємо в $4-5 млрд щомісяця протягом наступного пів року", - розповів Шмигаль, який у четвер виступив на Spring Meetings 2022, що проводяться Світовим банком і Міжнародним валютним фондом.
Українська сторона бачить одним з механізмів такої підтримки спеціальні права запозичення, емітовані МВФ.
"Закликаємо, аби наші міжнародні партнери надали 10% своїх СПЗ Україні, що дозволить отримати мільярди доларів для покриття бюджетного дефіциту. Так ми зможемо й надалі виконувати свої соціальні зобов'язання, підтримувати бізнес, відновлювати критичну інфраструктуру", - сказав прем'єр.