Шмигаль: відбудова України коштуватиме 600 млрд доларів

На післявоєнну відбудову України в довгостроковій перспективі буде потрібно мінімум 600 мільярдів доларів. Уряд розробляє такий план відновлення разом зі світовими експертами, пише Володимир Костирін, РБК-Україна.

Про це заявив прем'єр-міністра Денис Шмигаль.

Збиток для української економіки через вторгнення РФ і війни вже склав понад 500 мільярдів доларів, зазначив глава Кабміну. Крім того, згідно з прогнозами, в 2022 році ВВП може впасти від 30 до 50%.

"Україні потрібна фінансова підтримка партнерів, аби вистояти. Розмір такої короткострокової допомоги ми оцінюємо в $4-5 млрд щомісяця протягом наступного пів року" , - розповів Шмигаль, який у четвер виступив на Spring Meetings 2022, що проводяться Світовим банком і Міжнародним валютним фондом.

Українська сторона бачить одним з механізмів такої підтримки спеціальні права запозичення, емітовані МВФ.