Пентагон: американські війська не братимуть участі в деблокаді Маріуполя

Військово-морські сили США не братимуть участь в операціях по деблокаді Маріуполя, який російські окупанти продовжують атакувати та не припиняють облогу, пише Володимир Костирін, РБК-Україна.

Про це заявив прессекретар Пентагону Джон Кірбі на брифінгу.

Так спікер Міноборони США відповів на запитання журналістки про можливість допомогти Україні деблокувати місто, задіявши американський військовий флот.

"Якщо ви питаєте, чи збираються ВМС США брати участь в операціях в Чорному морі в контексті прориву блокади (Маріуполя, - Ред.), відповідь - ні" , - заявив Кірбі.

Зазначимо, що в Маріуполі в районі металургійного комбінату "Азовсталь" залишаються українські військові, а також багато цивільних. Російські війська продовжують бомбардування попри наказ 21 квітня керівника Кремля Володимира Путіна про зупинку штурму, і заяв глави Міноборони РФ Шойгу про нібито повне захоплення міста.