Росію позбавили статусу спостерігача в Організації американських держав
Рада Організації американських держав (ОАД) прийняла рішення позбавити Росію статусу постійного спостерігача при організації, пише Роман Мирончук, РБК-Україна.
Була прийнята резолюція позбавити Росію статусу спостерігача ОАД поки РФ продовжує бойові дії на території України. "За" проголосували 25 країн, проти - 0, Утрималися - 8.
"Аналогом має стати призупинення статусу Російської Федерації як постійного члена Ради Безпеки ООН", - йдеться в повідомленні організації.