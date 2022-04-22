Росію позбавили статусу спостерігача в Організації американських держав

Росію позбавили статусу спостерігача в Організації американських держав

Рада Організації американських держав (ОАД) прийняла рішення позбавити Росію статусу постійного спостерігача при організації, пише Роман Мирончук, РБК-Україна.

Була прийнята резолюція позбавити Росію статусу спостерігача ОАД поки РФ продовжує бойові дії на території України. "За" проголосували 25 країн, проти - 0, Утрималися - 8.

"Аналогом має стати призупинення статусу Російської Федерації як постійного члена Ради Безпеки ООН", - йдеться в повідомленні організації.

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