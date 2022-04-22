ОВА: із Донецької області виїхали майже три чверті населення

З підконтрольної території Донецької області виїхали майже три чверті населення – наразі там залишилося близько 430 тисяч осіб, повідомляє Українська правда.

Про це розповiв голова Донецької ОВА Павло Кириленко в ефірі телемарафону, якого цитує Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки

До 24 лютого на Донеччині постійно проживали 1,67 млн людей.

Зазначається, що "якщо взяти, наприклад, Краматорськ, найбільше місто області після Маріуполя, - там з 200 тисяч залишилося трохи більше 40 тисяч".