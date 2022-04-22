Спікер Держдепу назвав "похвалою" своє потрапляння під російські санкції

Офіційний представник Держдепартаменту США Нед Прайс прокоментував своє потрапляння у список розширених російських санкцій проти американських громадян. Чиновник заявив, що "викликати гнів" Кремля введенням таких обмежень він розцінює як похвалу і відзнаку, пише Володимир Костирін, РБК-Україна.

"Я маю сказати, що це не що інше, як похвала, викликати гнів уряду, який бреше своєму народу, жорстоко поводиться з сусідами та прагне створити світ, в якому свобода і незалежність переслідуються" , - сказав він на брифінгу в Держдепартаменті.

Прайс додав, що для нього "велика честь розділити цю ворожість з іншими правдолюбцями", своїми колегами прессекретарем Пентагону Джоном Кірбі та спікером Білого дому Джен Псакі, а також низкою журналістів, які "виконали неймовірну роботу, ділячись різкою, кривавою правдою про дії Росії в Україні".

Нагадаємо, що до нового списку санкцій проти американських громадян, який 21 квітня представили в МЗС РФ, потрапили, в тому числі засновник Facebook (Meta) Марк Цукерберг і віцепрезидент США Камала Харріс.