Євросоюз розширив список санкцій за фінансування ядерної програми КНДР

Європейський союз додав до списку санкцій за участь у фінансуванні ядерної програми Північної Кореї ще 8 громадян і 4 юрособи, пише Володимир Костирін, РБК-Україна.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Європейської Ради.

Ці обмежувальні заходи включають заборону на поїздки, заморожування активів і заборону на надання коштів або економічних ресурсів особам в даному переліку.

Зазначається, що до нових списків включені особи, які займали керівні посади в установах, що займаються розробкою ракетної програми, а також фізичні та юридичні особи, які брали участь у діяльності з ухилення від санкцій, що "могла генерувати кошти для незаконних збройових програм".

Як йдеться в заяві, Євросоюз закликає Північну Корею припинити "дестабілізуючі дії, поважати свої зобов'язання з міжнародного права і відновити діалог з відповідними сторонами".

Після нинішнього розширення в списку санкцій ЄС щодо фінансування ядерної програми КНДР тепер 65 фізосіб. Крім того, були заморожені активи 13 організацій. Перелік також підтримує всі відповідні резолюції Радбезу ООН, що вводять такі санкції проти 80 осіб і 75 установ.