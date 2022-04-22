Bloomberg: Shell може продати свою частку у російському проекті компаніям Китаю

Нафтова компанія Shell обговорює продаж своєї частки у проєкті Сахалін-2 з китайськими енергетичними гігантами, повідомляє Новое время.

Ключові державні енергетичні компанії Китаю Cnooc, CNPC і Sinopec обговорюють із Shell покупку її частки у російському проєкті Сахалін-2.

Про це пише Bloomberg із посиланням на джерела, знайомі із ситуацією.

Переговори включають можливий продаж частки 27,5% однієї з китайських компаній, двох або консорціуму всіх трьох.

За словами співрозмовників агентства, переговори знаходяться на ранній стадії, і залишається ймовірність того, що угода з фірмами не буде погоджена. Ще один співрозмовник видання додав, що Shell також відкрита для переговорів із потенційними покупцями за межами Китаю.

Повідомляється, що у вихідні дні десятки співробітників Shell, тимчасово відряджених до проекту Сахалін-2 в Росії, були відкликані та релоковані до інших офісів.

Раніше повідомлялося, що нафтова компанія Shell відкликає своїх співробітників із спільних підприємств у Росії.

На початку березня Shell оголосила про відмову від російських нафти і газу та намір закрити АЗС у Росії.

Shell володіє 27,5% оператора заводу з виробництва зрідженого природного газу Сахалін 2 - Sakhalin Energy, часткою в 50% в Салим Петролеум Девелопмент, а також СП на Гідані - Гідан Енерджі. Компанія також має намір припинити участь у проекті Північний потік 2.