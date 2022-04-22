Придбати квартиру в Німеччині: ціни і варіанти

Чимало українців цікавляться купівлею житла за кордоном. А у такий важкий час, коли мільйони українців виїжджають за межі своєї держави, це питання стало ще більш актуальне, повідомляє Сьогодні.

У скільки обійдеться купівля квартири в Німеччині?

Спершу зазначимо, що знайти житло, яке виставлене на продаж, ви можете на відповідних сайтах. Наприклад:

immonet.de;

immopool.de;

markt.de;

immobilienscout24.de.

Вартість квартир в Німеччині залежить від її розташування, площі, рік побудови, наявність поряд інфраструктури та комунікацій. Ціни на більшість варіантів коливаються від 1000 до 3000 євро за квадратний метр (орієнтовно 32-96 тис. грн).

Середні ціни в німецьких містах

За даними migrant.biz.ua, найдорожча нерухомість у Мюнхені, одна з найдешевших — в Ессені та Дортмунді.

Місто Вартість (в євро за метр кв.) Дортмунд 1790 євро (більше 57 тис. грн) Ессен 1790 євро Лейпциг 2250 євро (орієнтовно 72 тис. грн) Кельн 3520 євро (більше 112 тис. грн) Берлін 4110 євро (більше 131 тис. грн) Дюссельдорф 4250 євро (136 тис. грн) Штутгард 4350 євро (понад 139 тис. грн) Франкфурт-на-Майні 4490 євро (більше 143,6 тис. грн) Гамбург 4820 євро (понад 154,2 тис. грн) Мюнхен 7190 євро (230 тис. грн)

Вартість квартир в Берліні

Середня вартість квартир в Берліні — 131 тис. грн за квадратний метр. За даними сайту immonet.de, придбати квартиру в Берліні можна за ціною в межах 200-800 тис. євро (6,4 млн-25,6 млн грн), є і варіанти за ціною понад 1,5 млн євро.

Ось приклад деяких варіантів:

Вартість квартир в Берліні / Фото: скріншот

Вартість квартир в Берліні / Фото: скриншот

Скільки коштує орендувати житло в Німеччині?

Якщо оцінювати середні ціни на оренду квартир у Німеччині, то можна дійти висновку, що: