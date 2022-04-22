Пентагон: західні міністри оборони проведуть зустріч щодо підтримки України

Наступного тижня міністри оборони країн Заходу проведуть зустріч у Німеччині, на якій планується обговорити підтримку України для зміцнення її обороноздатності у найближчій та довгостроковій перспективі, повідомляє Європейська правда.

Оголошення про це розмістив Пентагон.

Спікер Джон Кірбі зазначив, що зустріч відбудеться 26 квітня за участю міністрів оборони низки країн, не називаючи кількість. Він зазначив, що список учасників зустрічі ще не фіналізований, але уточнив, що це не лише країни-члени НАТО.

"Мета зустрічі - зібрати разом зацікавлені сторони з усього світу для серії зустрічей з невідкладних оборонних потреб України та - і це критично важливо - щодо того, як забезпечити зміцнення та розвиток безпеки та суверенітету України у довгостроковій перспективі", - розповів спікер .

Зокрема, планується обговорити ситуацію на східному фронті України та залучення оборонної промисловості союзників так, щоби забезпечити постійне надходження військової допомоги.

Крім того, зазначив Кірбі, обговорять потреби України після завершення нинішньої війни.

"Частина порядку денного буде про довгострокові оборонні потреби України після цієї війни, і яким може бути цей повоєнний стан. Міністр вважає, що розпочинати дискусію про більш довгострокові перспективи не рано", - розповів він .

Нагадаємо, 21 квітня президент США Джо Байден оголосив уже третій з початку повномасштабної війни пакет військової допомоги для України 800 млн доларів.

Як деталізували в Пентагоні, до нього включили у тому числі 72 155-мм гаубиці та техніку для буксування, 144 тисячі снарядів до них, понад 120 безпілотників. До другого пакету допомоги США увійшли бронетранспортери, артилерійські системи, вертольоти та безпілотники.