ОВА: у Луганській області ворог наступає за трьома напрямками

У Луганській області ворог наступає за трьома напрямками, зазнає втрат. Про це повідомив﻿ голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Ворог намагається наступати в районі Рубіжного, також тривають оборонні бої з противником у напрямку населених пунктів Новтошківське та Попасна.

Гайдай зазначив, що 20 квітня у центральну районну лікарню міста Новоайдар було доставлено чергову партію поранених військовослужбовців ЗС РФ (близько 220 осіб) та понад 50 тіл загиблих загарбників.

За минулу добу на території Луганської та Донецької областей відбито десять атак російських окупантів, знищено шість танків, вісім одиниць броньованої та п’ятнадцять одиниць автомобільної техніки, чотири артилерійські системи.

Підрозділи ППО збили два літаки (Су-34 та Су-25) і вісім безпілотних літальних апаратів типу "Орлан-10".