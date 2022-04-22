Байден: Путіну не вдалося реалізувати свої грандіозні амбіції на полі бою
Президент США Джо Байден констатує, що глава Росії Володимир Путін не зміг реалізувати свої амбіції загарбника української території, повідомляє Українська правда.
Про це говорить повiдомлення Байдена у Twitter.
"Путіну не вдалося реалізувати свої грандіозні амбіції на полі бою.
Президент Зеленський та його демократично обраний уряд залишаються при владі, а українські збройні сили, до яких приєдналися відважні українські громадяни, запобігли завоюванню Росією їхньої країни".