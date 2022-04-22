​Офіс гепрокурора: в Україні постраждали від війни вже понад 594 дитини

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні постраждали вже понад 594 дитини. З них 208 - загинули, а 386 отримали поранення, пише Марія Кучерявець, РБК-Україна.

Про це йдеться в повідомленні Офісу генпрокурора.

"Більше ніж 594 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. Станом на ранок 22 квітня офіційне число жертв-дітей не змінилося - 208. Зросла кількість поранених - 386" , - йдеться в повідомленні.

У відомстві наголошують, ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Так, згідно з даними ювенальних прокурорів, найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 120, Київській - 113, Харківській - 91, Чернігівській - 66, Херсонській - 44, Миколаївській - 41, Луганській - 37, Запорізькій - 25, Сумській - 17, у м. Києві - 16, Житомирській - 15.

Зокрема, вчора 20 квітня внаслідок артилерійського обстрілу окупантами в Бахмутському районі Донецької області 16-річний підліток отримав тяжке поранення.