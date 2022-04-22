Одеситів попередили про активізацію ворожих підрозділів інформ-військ

В Одесі та області зафіксована активізація російськими окупантами поширень усіляких фейків і неправдивої інформації, спроби створити провокації. Про це, з посиланням на спікера Одеської обласної військової адміністрації Сергія Братчука, пише Володимир Костирін, РБК-Україна.

"Проти нашого регіону активізувалася робота рашистських підрозділів інформаційно-психологічних спецоперацій... Будьте пильні та дотримуйтесь інформаційної гігієни" , - зазначив він.

Так, спікер ОВА закликає одеситів не вестися на фейки та провокації ворога, які зараз стали масово з'являтися перед Великоднем.

Щодо заходів у святкові дні спікер ОВА розповів, що інформація стосовно їх проведення з'явиться вже скоро.

У самій Одесі та всій області минула ніч була спокійна, обійшлося без обстрілів, додав Братчук.