ОВА: ворог продовжує обстріл Херсонської області та прикордонних сіл

Ворог продовжує обстріл звільненої частини Херсонської області та прикордонних сіл Криворізького району Дніпропетровської області, повідомляє Укрінформ.

Про це начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив у Фейсбуці.

“Наші Збройні сили продовжують мужньо виконувати свій обов'язок, точаться позиційні бої на далеких підступах – у Херсонській області. У Криворізькому районі та на Дніпропетровщині ворога немає. Хоча він продовжує обстріл сіл звільненої частини Херсонської області та прикордонних сіл Криворізького району. Сьогодні, дякувати Богу, жертв немає”, - повідомив Вілкул .

За його словами, ситуація станом на вечір 21 квітня у Кривому Розі та Криворізькому районі стабільна, повністю контролюється ЗСУ та військовою адміністрацією. Місто живе та працює, продовжує зміцнювати оборону та поповнення стратегічних запасів.

Вілкул також нагадав про гуманітарний коридор із Херсонської області. По ньому хотіли вивести мирних жителів із тимчасово захоплених територій, але гуманітарний коридор не спрацював. Незважаючи на гарантії, машини “швидкої допомоги” та автобуси були затримані разом із старшим колони – головою Нововоронцовської об'єднаної територіальної громади Володимиром Марчуком на блокпості за Осокорівкою. Наразі ведуться переговори про його звільнення.

“Окупанти, порушуючи домовленості про припинення вогню та Міжнародного гуманітарного права, під час дії “зеленого коридору” проводили обстріли з реактивних систем залпового вогню та мінометів позицій наших військ. Це особливо цинічно, бо вони розуміли – наші не відповідатимуть, знаючи, що попереду наші машини”, - заявив Вілкул .

Він додав, що представники влади й надалі "робитимуть все можливе, щоб вивезти людей з окупованої території Херсонської області".

За словами Вілкула, гуманітарна ситуація у Кривому Розі нормальна. Вся інфраструктура та магазини працюють, транспорт ходить за графіком, лікарні забезпечуються усіма необхідними медикаментами.

Комунальні служби продовжують наводити лад у місті.

Увечері 20 квітня російські війська обстріляли із систем залпового вогню місто та село Зеленодольської територіальної громади Дніпропетровської області.