Свириденко: Україна планує стати членом Євросоюзу у 2024 році

Україна вже у 2024 році планує стати повноправним членом Європейського Союзу, заявила перша віцепрем'єрка – міністерка економіки Юлія Свириденко в авторській колонці, повідомляє Українська правда.

﻿"Ми розраховуємо отримати статус кандидата на вступ до ЄС уже влітку цього року. Перша частина нашої заявки вже подана. Такими ж стрімкими темпами ми виконаємо всі вимоги до України як майбутнього члена ЄС. Це наш шлях справжньої демократії та свободи" , - написала вона.

Свириденко зазначила, що важливо забезпечити максимальне відновлення транспортної та соціальної інфраструктури України за 24 місяці.

"Слід відбудувати зруйноване впродовж двох років, аби не втрачати час для подальшого розвитку" , - додала вона.

Крім того, українська сторона буде наполягати на тому, щоб Росія заплатила за всі руйнування, які спричинила.

"Порушення норм міжнародного права з боку Росії є настільки значущими, що заморожені активи мають бути конфісковані. Ми працюємо над тим, аби держави, які заморозили активи Росії, також зняли імунітети, які ще захищають ці активи, і спрямовували ці кошти на відновлення України" , – підкреслила Свириденко.

Також в Україні пропонують впровадити спеціальне імпортне мито на всі товари та послуги з Росії для тих економік, які з різних причин не готові впровадити цілковите ембарго.