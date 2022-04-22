CNN: Білий дім залучив генерала для координації військової допомоги Україні

Білий дім призначив генерала у відставці Террі Вольфа для координації постачання військової допомоги для України на тлі російської агресії, що триває з 24 лютого. Про це з посиланням на CNN, повідомляє Укрінформ.

За словами двох чиновників адміністрації президента США Джо Байдена, Террі Вольф нещодавно приєднався до Ради національної безпеки США, щоб допомогти з координацією допомоги в галузі безпеки, яку США та її союзники передають Україні.

Генерал Вольф має досвід співпраці з Пентагоном, Комітетом начальників штабів, Державним департаментом та Радою національної безпеки США.

Натан Сейлз, який обіймав посаду координатора США у боротьбі з тероризмом у Держдепартаменті при президенті Дональді Трампі, похвалив Вольфа. Колишній генерал також працював у міжнародній коаліції над розгромом терористів ІДІЛ.

«Після десятирічної кар'єри в дипломатії та на війні, вона саме та людина, щоб переконатися, що Україна отримає необхідну зброю, щоб перемогти криваву загарбницьку війну росії», - сказав Сейлз .



Зазначається, що зараз адміністрація Байдена працює над тим, щоб якнайшвидше спрямовувати військову допомогу Україні, оскільки вважає, що війна перебуває на критичній стадії, і продовження допомоги США може змінити ситуацію у разі посилення агресивного наступу росії на сході України.