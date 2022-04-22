Британська розвідка повідомила, чому Путін відмовився штурмувати "Азовсталь"

За оцінками британської розвідки, президент РФ Володимир Путін заявив про блокаду "Азовсталі" із захисниками Маріуполя замість штурму через те, що вважає за доцільне перекинути російські сили з міста на інший напрямок, тоді як штурм означав би великі втрати, повідомляє Європейська правда.

Про це йдеться у щоденному огляді британської розвідки про війну в Україні, що публікується Міністерством оборони Британії.

"Рішення Путіна заблокувати "Азовсталь", ймовірно, вказує на прагнення стримувати український опір у Маріуполі і звільнити російські сили для залучення в іншому місці на сході України. Повноцінний штурм заводу російськими військами очікувано призвів би до більших втрат серед росіян.", - зазначають у огляді .

Latest Defence Intelligence update on the situion in Ukraine - 22 April 2022



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???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/XNITVFNqdK — Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) April 22, 2022

На східному фронті тривають бої з обстрілами з важкого озброєння, росіяни намагаються просуватися в районі Червоного Лиману, Бугаївки, Барвінкового, Лимана та Попасної для реалізації своїх планів на цьому напрямі.