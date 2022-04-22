Макрон: ембарго на російський газ поки що не обговорюється в ЄС

Європейський союз поки не обговорює питання про ембарго на російський газ. Президент Франції Емманюель Макрон відзначив труднощі з цієї теми всередині блоку, повідомляє РБК-Україна.

Про це Макрон сказав в інтерв'ю газеті Corriere della Sera.

"Це питання (повне ембарго на газ, - ред.), яке може опинитися за столом переговорів поки не сьогодні. По вугіллю і нафті вже ведуться переговори, по газу ще немає. Ми знаємо, які величезні труднощі це викликає" , - сказав він.

При цьому він нагадав, що в цьому зв'язку вже багато років говорить "про енергетичний суверенітет Європи".

Раніше президент Франції Емманюель Макрон заявив, що буде просувати санкції на поставки російського газу. За його словами, Франція від них не залежить.