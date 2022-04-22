РосЗМІ: Британія дозволила платежі російському "Газпрому" до кінця травня

В Управлінні із забезпечення дотримання фінансових санкцій Великої Британії (OFSI) повідомили про дозвіл платежів російському "Газпромбанку" або його дочірнім компаніям за контрактами на постачання газу до Європейського союзу, повідомляє РБК-Україна.

За даними росЗМІ, дана ліцензія поширюється на договори на обслуговування, які були укладені до дати її вступу в силу, тобто до 21 квітня, а термін дії закінчується 31 травня.

У цю суботу, 23 квітня, має закінчитися стандартна ліцензія OFSI на здійснення операцій з "Газпромбанком", а також з чотирма іншими банками, включеними в цей список в цей день.

Нагадаємо, Британія ввела санкції щодо "Газпрому" в березні у зв'язку з вторгненням РФ в Україну.

Раніше повідомлялося, що Велика Британія може стати основним транзитером природного газу до Європи на фоні спроб європейських держав скоротити залежність від РФ.