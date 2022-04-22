NYT: У ФРН представники 14 країн координують постачання зброї Україні

У німецькому місті Штутгарт діє оперативна група, до якої входять і представники України, яка організовує доставку зброї та боєприпасів українській армії для боротьби з російським вторгненням, повідомляє Європейська правда.

Про це пише The New York Times із посиланням на інформацію двох високопоставлених чиновників Пентагону.

Чиновники розповіли журналістам про зусилля Європейського командування США у Штутгарті перемістити якомога більше зброї з американських запасів до кордону України.

Представники 14 країн, у тому числі України, направили офіцерів зв’язку до оперативної групи в Штутгарті, яка приймає запити від уряду в Києві та організовує доставку зброї та припасів з різних країн, сказав один із чиновників.

Існування оперативної групи під назвою "Європейський центр командного управління Україна" раніше не розголошувалося.